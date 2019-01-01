امپراتوری جهاد نصر؛ از غارت آب و خاک در ایران تا ویلا‌سازی در آفریقای جنوبی

امیرهادی انواری
ایران اینترنشنال

در چهل سال اخیر، از پروژه‌های انتقال آب و احیای خاک گرفته تا طرح‌های انرژی، همکاری در ساخت پهپاد، تاسیس سیلو در سوریه، ساخت کشتارگاه در اتیوپی و ویلاسازی در آفریقای جنوبی، یک نام مشترک دیده می‌شود: جهاد نصر.

جهاد نصر، مجموعه‌ای که مانند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بازوهای خود را همه جای ایران گسترده است. اتفاقا با سپاه پاسداران مشارکت هم داشته است. جهاد نصر در پروژه‌های انتقال آبی حضور داشته، که امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده سابق نیروی هوافضای سپاه آنها را مدیریت می‌کرد.

موسسه‌ای که بررسی تاریخچه آن نشان می‌دهد جناح اصلاح‌طلب جمهوری‌اسلامی مسئول اصلی توسعه آن بوده است. جهاد نصری‌ها، اکنون خود را در وب‌سایتشان بخش خصوصی متشکل از «مخلص‌ترین عباد خداوند» می‌نامند.

این مجموعه‌ای است که بنیاد مستضعفان ۴۰ سال پیش نطفه آن را در ساختار جمهوری‌اسلامی کاشت، اما در دولت‌ اکبر هاشمی رفسنجانی متولد شد و در دولت‌های اصلاح‌طلب تقویت شد و حتی محمود احمدی‌نژاد نتوانست با تقویت قرارگاه خاتم‌الانبیاء، آنان را از میدان به‌ در کند. 

«جهاد نصر» مجموعه‌ای است که در روستای قاسم سلیمانی کارخانه تولید «ادو پرفیوم قاسم» راه انداخته و در سوریه بشار اسد نیروگاه ساخته است و ردپای آن حتی در تولید قطعات پهپاد، راه‌سازی سایت اتمی فردو و توسعه نیروگاه اتمی بوشهر به چشم می‌خورد.

حضور جهاد نصر در اکثر پروژه‌های کلیدی آب و خاک کشور هم برجسته است. از ساخت صدها سد، تا حضور در مهم‌ترین پروژه‌های انتقال آب طی سه دهه، هزاران میلیارد تومان از بودجه‌های عمومی کشور به جهاد نصر رسیده است.

پروژه‌هایی که اکنون در سال ۱۴۰۴، تبعات آن روشن شده است. بحران آب به مرحله‌ای رسیده است که حتی تامین آب پایتخت کشور دشوار شده است. بحرانی که جهاد نصر در ایجاد آن نقش داشته است.

برای نمونه، اکثر کارخانه‌های نیشکر و محصولات وابسته به آن را جهاد نصر ساخته یا توسعه داده و در سدهای تامین آب و انتقال آب مزارع نیشکر نیز دخیل بوده است.

کاشت نیشکر در خوزستان سالانه نزدیک به  ۴ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کند که تقریبا معادل نیاز سالانه‌ی آبی بیش از ۵۰ میلیون نفر جمعیت است مجموع مصرف آب شهری در پایتخت کشور، سالانه حداکثر ۱.۲ میلیارد مترمکعب است.

بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جهاد نصر از ۴ شرکت در دهه ۶۰، به دست‌کم ۱۷۰ شرکت در سال ۱۴۰۴ گسترش یافته است و بر اساس داده‌های در دسترس دست‌کم ۱۵۰۰ پروژه را در این سال‌ها اجرا کرده‌اند.

از ابر پروژه‌هایی نظیر احیای اراضی خوزستان و ایلام، که چندین سد و کیلومترها پروژه انتقال آب زیر پروژه اصلی تعریف شده است تا احداث  شهر جدید هشتگرد و پروژه‌های مسکن مهر و متروی تهران و شهرستان‌ها.

این مجموعه‌ چنان مورد اعتماد است که در قرارداد محرمانه ۲۵ ساله جمهوری‌اسلامی و چین هم سهمی به آن تعلق گرفته است.

با همه این‌ها، در تمام سال‌های اخیر، چندان نامی از جهاد نصر در مطبوعات رسمی به میان نیامده است. معدود طرح‌های تحقیق و تفحص از این مجموعه‌ نیز هر بار با حضور حجتی، وزیر دو دولت خاتمی و روحانی، معلق شد.

جهاد نصر را شاید بتوان «قرارگاه خاتم اصلاح‌طلبان» نامید. رقیب قرارگاه خاتم سپاه پاسداران در پروژه‌ها، که نامش در داستان‌های «مافیا»، همواره در سایه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پنهان مانده‌ است.

البته قرارگاه خاتم هم در برخی پروژه‌ها دست به دامن جهاد نصر می‌شود، تا برای مثال، لوله‌های مورد نیاز طرح‌های انتقال آب را تامین کند.

زمینه ایجاد امپراطوری جهاد نصر

بنیاد مستضعفان سال ۱۳۶۴، سه موسسه شامل «جهاد نصر»، «جهاد توسعه» و «جهاد استقلال» را تاسیس کرد و اداره آن‌ها را به گردان‌های مهندسی جنگ هشت ساله ایران و عراق سپرد.

در سال ۱۳۷۶، مدیریت این مجموعه به وزارت جهاد سازندگی سپرده شد و از آن زمان تا ۱۰ سال پیش که مدیریت این مجموعه از دست دولت خارج شد، حوزه فعالیت آن گسترش یافت.

حجتی با نزدیک به ۱۲ سال سابقه وزارت جهاد و کشاورزی، از طریق اختصاص پروژه‌ها و ایجاد زمینه جدا شدن جهاد نصر از دولت، به گسترش این مجموعه کمک کرد.

ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و از پیشگامان روزنامه‌نگاری محیط زیست در ایران، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با اشاره به تجربه مواجهه‌اش با حجتی گفت: «برعکس مدیرانی نظیر عیسی کلانتری، حجتی به‌شدت چهره‌ای امنیتی بود که به‌راحتی نمی‌شد درباره او مطلب نوشت یا با او گفت‌وگو کرد.»

کرمی با ذکر این‌که حجتی «چهره‌ای مرموز» است اضافه کرد: «ارتباط او بیشتر با بیت [علی خامنه‌ای] بود و از نسلی بود که همچنان به‌دنبال احیای آرمان‌های ابتدای انقلاب بودند. حتی محمود احمدی‌نژاد نیز به راحتی نمی‌توانست با او برخورد کند.»

برابر با ماده ۲۷ اساسنامه‌‌ای که در زمان دور اول وزارت حجتی تصویب شد، کلیه اموال و دارایی‌های وزارت جهاد سازندگی و سازمان‌های تابعه آن که در اختیار جهاد نصر بود در قالب «اجاره به ‌شرط تملیک» به این موسسه انتقال داده شد.

علاوه بر این، طبق همین اساسنامه، یک درصد از درآمد جهاد نصر، که در دهه ۷۰ و ۸۰ پیمانکار اصلی پروژه‌های عمرانی بود به اسم کمک به خانواده ایثارگران و جانبازان در اختیار وزیر کشاورزی قرار گرفت. تلاش سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۳ برای لغو قانونی این تبصره ناکام ماند.

در گام دوم، موسسه‌ای که سال ۱۳۷۹ از دولت جدا شده بود، با مصوبه‌‌ای دیگر از هیات دولت در سال ۱۳۸۲ اجازه پیدا کرد در قالب ماموریت‌های رسمی، از کارمندهای دولتی در مجموعه خود استفاده کند. با این مصوبه، عملا بخشی از هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی موسسه نیز کاهش یافت.

در گام سوم، موسسه با ده‌ها شرکت گسترش یافت و در نهایت در دور دوم وزارت حجتی در دولت روحانی، مدیران او هلدینگی به نام «تلاشگران اقتصاد پایدار» تاسیس کردند ودر سال ۱۳۹۴، کل مجموعه به قیمت‌های بسیار پایین، تخفیف و شرایط ویژه، به این شرکت واگذار شد.

با این وجود، جهاد نصر زمانی که به آن انتقاد می‌شود خود را موسسه عمومی غیر دولتی، زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی معرفی می‌کند. سال ۱۳۹۶،  کلانتری، وزیر سابق جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از حجتی، جهاد نصر را به «رانت خواری» و «دزدی» متهم کرد. اندکی بعد، یدالله شمایلی در گفت‌وگویی به سخنان کلانتری واکنش نشان داد و اعلام کرد این مجموعه موسسه‌ای «غیر خصوصی» و «عمومی غیر دولتی» است نه «بخش خصوصی».

شمایلی خود از مدیران ارشد تلاشگران اقتصاد پایدار بوده است.

در همه این سال‌ها هم، مدیران دولتی ارشد همچون استانداران و فرمانداران سابق، مدیران تشکیلات اقتصادی رهبر جمهوری‌اسلامی و نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های حساس، به تناوب وارد مدیریت جهاد نصر شده‌اند.

سیامک جوادی، استاد اقتصاد دانشگاه تگزاس در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال روند ایجاد و توسعه شبکه شرکت‌های جهاد نصر را اثبات این فرضیه می‌داند که در ایران تحت حاکمیت جمهوری‌اسلامی چیزی به‌نام بخش خصوصی به معنای مصطلح آن در جهان وجود ندارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ابعاد گسترده فعالیت‌های جهاد نصر، گفت: «به وجود آمدن مجموعه جهاد نصر، به دیدگاه چپ بنیان‌گذاران جمهوری‌اسلامی باز می‌گردد که در ابتدا قصد داشتند تمام اقتصاد را به صورت مرکزی اداره کنند، اما با گذشت زمان متوجه شدند که این امر امکان پذیر نیست»

جوادی معتقد است آن‌چه در ایران خصوصی‌سازی خوانده می‌شود به بازتولید رانت منجر می‌شود: «خصوصی‌سازی در ایران به هیچ وجه مشابه خصوصی‌سازی در کشورهای جهان آزاد نیست. در همین مورد جهاد نصر، جمهوری‌اسلامی با خصوصی‌سازی مجموعه‌های جدیدی برای توزیع رانت ایجاد کرده است.»

بنیاد مستضعفان سال ۱۳۶۴، سه موسسه شامل «جهاد نصر»، «جهاد توسعه» و «جهاد استقلال» را تاسیس کرد و اداره آن‌ها را به گردان‌های مهندسی جنگ هشت ساله ایران و عراق سپرد.

در سال ۱۳۷۶، مدیریت این مجموعه به وزارت جهاد سازندگی سپرده شد و از آن زمان تا ۱۰ سال پیش که مدیریت این مجموعه از دست دولت خارج شد، حوزه فعالیت آن گسترش یافت.

حجتی با نزدیک به ۱۲ سال سابقه وزارت جهاد و کشاورزی، از طریق اختصاص پروژه‌ها و ایجاد زمینه جدا شدن جهاد نصر از دولت، به گسترش این مجموعه کمک کرد.

ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و از پیشگامان روزنامه‌نگاری محیط زیست در ایران، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با اشاره به تجربه مواجهه‌اش با حجتی گفت: «برعکس مدیرانی نظیر عیسی کلانتری، حجتی به‌شدت چهره‌ای امنیتی بود که به‌راحتی نمی‌شد درباره او مطلب نوشت یا با او گفت‌وگو کرد.»

کرمی با ذکر این‌که حجتی «چهره‌ای مرموز» است اضافه کرد: «ارتباط او بیشتر با بیت [علی خامنه‌ای] بود و از نسلی بود که همچنان به‌دنبال احیای آرمان‌های ابتدای انقلاب بودند. حتی محمود احمدی‌نژاد نیز به راحتی نمی‌توانست با او برخورد کند.»

برابر با ماده ۲۷ اساسنامه‌‌ای که در زمان دور اول وزارت حجتی تصویب شد، کلیه اموال و دارایی‌های وزارت جهاد سازندگی و سازمان‌های تابعه آن که در اختیار جهاد نصر بود در قالب «اجاره به ‌شرط تملیک» به این موسسه انتقال داده شد.

علاوه بر این، طبق همین اساسنامه، یک درصد از درآمد جهاد نصر، که در دهه ۷۰ و ۸۰ پیمانکار اصلی پروژه‌های عمرانی بود به اسم کمک به خانواده ایثارگران و جانبازان در اختیار وزیر کشاورزی قرار گرفت. تلاش سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۳ برای لغو قانونی این تبصره ناکام ماند.

در گام دوم، موسسه‌ای که سال ۱۳۷۹ از دولت جدا شده بود، با مصوبه‌‌ای دیگر از هیات دولت در سال ۱۳۸۲ اجازه پیدا کرد در قالب ماموریت‌های رسمی، از کارمندهای دولتی در مجموعه خود استفاده کند. با این مصوبه، عملا بخشی از هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی موسسه نیز کاهش یافت.

در گام سوم، موسسه با ده‌ها شرکت گسترش یافت و در نهایت در دور دوم وزارت حجتی در دولت روحانی، مدیران او هلدینگی به نام «تلاشگران اقتصاد پایدار» تاسیس کردند ودر سال ۱۳۹۴، کل مجموعه به قیمت‌های بسیار پایین، تخفیف و شرایط ویژه، به این شرکت واگذار شد.

با این وجود، جهاد نصر زمانی که به آن انتقاد می‌شود خود را موسسه عمومی غیر دولتی، زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی معرفی می‌کند. سال ۱۳۹۶،  کلانتری، وزیر سابق جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از حجتی، جهاد نصر را به «رانت خواری» و «دزدی» متهم کرد. اندکی بعد، یدالله شمایلی در گفت‌وگویی به سخنان کلانتری واکنش نشان داد و اعلام کرد این مجموعه موسسه‌ای «غیر خصوصی» و «عمومی غیر دولتی» است نه «بخش خصوصی».

شمایلی خود از مدیران ارشد تلاشگران اقتصاد پایدار بوده است.

در همه این سال‌ها هم، مدیران دولتی ارشد همچون استانداران و فرمانداران سابق، مدیران تشکیلات اقتصادی رهبر جمهوری‌اسلامی و نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های حساس، به تناوب وارد مدیریت جهاد نصر شده‌اند.

سیامک جوادی، استاد اقتصاد دانشگاه تگزاس در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال روند ایجاد و توسعه شبکه شرکت‌های جهاد نصر را اثبات این فرضیه می‌داند که در ایران تحت حاکمیت جمهوری‌اسلامی چیزی به‌نام بخش خصوصی به معنای مصطلح آن در جهان وجود ندارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ابعاد گسترده فعالیت‌های جهاد نصر، گفت: «به وجود آمدن مجموعه جهاد نصر، به دیدگاه چپ بنیان‌گذاران جمهوری‌اسلامی باز می‌گردد که در ابتدا قصد داشتند تمام اقتصاد را به صورت مرکزی اداره کنند، اما با گذشت زمان متوجه شدند که این امر امکان پذیر نیست»

جوادی معتقد است آن‌چه در ایران خصوصی‌سازی خوانده می‌شود به بازتولید رانت منجر می‌شود: «خصوصی‌سازی در ایران به هیچ وجه مشابه خصوصی‌سازی در کشورهای جهان آزاد نیست. در همین مورد جهاد نصر، جمهوری‌اسلامی با خصوصی‌سازی مجموعه‌های جدیدی برای توزیع رانت ایجاد کرده است.»

روند توسعه

ایران‌اینترنشنال، دست‌کم ۱۷۰ شرکت مرتبط با مجموعه جهاد نصر را شناسایی کرده که یا تاسیسی این مجموعه هستند یا جهاد نصر آن‌ها را خریده یا تصاحب کرده است.

در دولت دوم خاتمی، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، جهاد نصر طی چهار سال هفت شرکت جدید تاسیس کرد. این شرکت‌ها اکنون از شرکت‌های بزرگ با پروژه‌های قابل توجه به‌شمار می‌روند.

برای نمونه، شرکت طرح‌های صنعتی راد نیروی نصر، خردادماه ۱۴۰۴ با شرکت نفت مناطق مرکزی، برای تامین و احداث تاسیسات سرچاهی و خط لوله انتقال در منطقه دهلران قرارداد بست.

راد نیروی نصر، از شرکت‌های اصلی تولید و تامین کنتورهای آب و برق مشترکان به‌شمار می‌رود. جهاد نصر حمزه نیز در پروژه‌های کلیدی کشور فعال است.

تا آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، تعداد شرکت‌های جهاد نصر به ۵۹ شرکت رسیده بود. در دوره ۸ ساله او نیز ۳۷ شرکت جدید اضافه شد و تعداد شرکت‌های این مجموعه به ۹۶ شرکت رسید.

در دوره احمدی‌نژاد، علاوه بر توسعه ساختار جهاد نصر، این مجموعه از نظر حوزه‌های فعالیت نیز خود را توسعه داد.

در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، در دولت روحانی و هنگام وزارت دوباره حجتی در جهاد کشاورزی، علاوه بر این‌که باقی مانده شرکت‌های جهاد نصر، بخشیده شدند، ثبت شرکت‌های تازه در این مجموعه رکورد شکست.

همزمان با ۸ سال ریاست جمهوری روحانی، ۴۵ شرکت جدید ایجاد شد، از جمله «شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار»، هلدینگی که همه شرکت‌های مجموعه جهاد نصر را خریداری کرده و آن‌ها را زیرمجموعه خود قرار داده است.

جهاد نصر کرمان، مهر ۱۳۹۸ چندماه پیش از مرگ قاسم سلیمانی، شرکتی به نام «صنایع تولید فرآوری و بسته بندی بهار هونی» را در روستای قنات ملک شهرستان رابر کرمان، زادگاه سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه راه‌اندازی کرد. در شرح تاسیس این مجموعه آمده است: «[مجموعه] با توصیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی … تاسیس و کلنگ احداث کارخانجات….با قدوم مبارک و دستان پر خیر و برکت ایشان در مجاورت روستای زادگاهشان … به زمین زده شد.»

بازدید قاسم سلیمانی به همراه عباس حسن زاده موروئی، مدیرعامل هلدینگ جهاد نصر کرمان، از کارخانه‌ای که این هلدینگ با توصیه او در روستای زادگاهش، برای فرآوری گیاهان دارویی، تاسیس کرد.

 از جمله محصولات جهاد نصر کرمان، ادو پرفیوم «قاسم» است که با نام و تصویر او از گیاهان روستای زادگاه سلیمانی تهیه شده است. مدل ۳۰ میلی لیتری این عطر در فروشگاه بهار هونی، با تخفیف حدود یک میلیون تومان عرضه می‌شود.

از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۲۶ شرکت جدید به مجموعه جهاد نصر اضافه شده است. آخرین شرکتی که مجموعه جهاد نصر تاسیس کرده، شرکت «آریا سنجش ماهان» است که از زیر مجموعه‌های شرکت راد نیروی نصر و تولید کننده کنتورهای هوشمند آب است.

ایران‌اینترنشنال، دست‌کم ۱۷۰ شرکت مرتبط با مجموعه جهاد نصر را شناسایی کرده که یا تاسیسی این مجموعه هستند یا جهاد نصر آن‌ها را خریده یا تصاحب کرده است.

در دولت دوم خاتمی، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، جهاد نصر طی چهار سال هفت شرکت جدید تاسیس کرد. این شرکت‌ها اکنون از شرکت‌های بزرگ با پروژه‌های قابل توجه به‌شمار می‌روند.

برای نمونه، شرکت طرح‌های صنعتی راد نیروی نصر، خردادماه ۱۴۰۴ با شرکت نفت مناطق مرکزی، برای تامین و احداث تاسیسات سرچاهی و خط لوله انتقال در منطقه دهلران قرارداد بست.

راد نیروی نصر، از شرکت‌های اصلی تولید و تامین کنتورهای آب و برق مشترکان به‌شمار می‌رود. جهاد نصر حمزه نیز در پروژه‌های کلیدی کشور فعال است.

تا آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، تعداد شرکت‌های جهاد نصر به ۵۹ شرکت رسیده بود. در دوره ۸ ساله او نیز ۳۷ شرکت جدید اضافه شد و تعداد شرکت‌های این مجموعه به ۹۶ شرکت رسید.

در دوره احمدی‌نژاد، علاوه بر توسعه ساختار جهاد نصر، این مجموعه از نظر حوزه‌های فعالیت نیز خود را توسعه داد.

در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، در دولت روحانی و هنگام وزارت دوباره حجتی در جهاد کشاورزی، علاوه بر این‌که باقی مانده شرکت‌های جهاد نصر، بخشیده شدند، ثبت شرکت‌های تازه در این مجموعه رکورد شکست.

همزمان با ۸ سال ریاست جمهوری روحانی، ۴۵ شرکت جدید ایجاد شد، از جمله «شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار»، هلدینگی که همه شرکت‌های مجموعه جهاد نصر را خریداری کرده و آن‌ها را زیرمجموعه خود قرار داده است.

جهاد نصر کرمان، مهر ۱۳۹۸ چندماه پیش از مرگ قاسم سلیمانی، شرکتی به نام «صنایع تولید فرآوری و بسته بندی بهار هونی» را در روستای قنات ملک شهرستان رابر کرمان، زادگاه سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه راه‌اندازی کرد. در شرح تاسیس این مجموعه آمده است: «[مجموعه] با توصیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی … تاسیس و کلنگ احداث کارخانجات….با قدوم مبارک و دستان پر خیر و برکت ایشان در مجاورت روستای زادگاهشان … به زمین زده شد.»

بازدید قاسم سلیمانی به همراه عباس حسن زاده موروئی، مدیرعامل هلدینگ جهاد نصر کرمان، از کارخانه‌ای که این هلدینگ با توصیه او در روستای زادگاهش، برای فرآوری گیاهان دارویی، تاسیس کرد.

 از جمله محصولات جهاد نصر کرمان، ادو پرفیوم «قاسم» است که با نام و تصویر او از گیاهان روستای زادگاه سلیمانی تهیه شده است. مدل ۳۰ میلی لیتری این عطر در فروشگاه بهار هونی، با تخفیف حدود یک میلیون تومان عرضه می‌شود.

از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۲۶ شرکت جدید به مجموعه جهاد نصر اضافه شده است. آخرین شرکتی که مجموعه جهاد نصر تاسیس کرده، شرکت «آریا سنجش ماهان» است که از زیر مجموعه‌های شرکت راد نیروی نصر و تولید کننده کنتورهای هوشمند آب است.

پروژه‌های مجموعه جهاد نصر

ایران‌اینترنشنال، نزدیک به ۱۵۰۰ پروژه داخلی و خارجی از پروژه‌های ۳۷ شرکت از مجموع ۱۷۰ شرکت جهاد نصر را بررسی کرده است.

برخی از این پروژه‌ها، ابرپروژه‌هایی هستند که هرکدام از ده‌ها پروژه تشکیل شده‌اند و شماری از آن‌ها پروژه‌های امنیتی هستند.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به عملیات ساختمانی نیروگاه اتمی بوشهر، راه‌های دسترسی به سایت اتمی فردو، راه‌های دسترسی معدن اورانیوم ساغند، ساختمان ستادهای بحران، مراکز حساس حکومتی مانند ساختمان‌های قوه قضائیه، داده‌های همراه اول و مرکز آمار اشاره کرد.

کارخانه شمس‌آباد تهران متعلق به مهندسی نوآوران تکساز صنعت (تایکو) از جمله اهداف حملات اسرائیل در آبان ۱۴۰۳ بود. در آن زمان گفته شد این مجموعه در تولید قطعات مورد نیاز پهپاد نقش دارد.

آب

در ابرپروژه‌های حوزه آب و خاک، در مواردی از انتقال آب تا احداث سد و پمپ‌های انتقال آب و تصفیه خانه به جهاد نصر سپرده شده است. برخی از پروژه‌های انتقال آب و احیای اراضی، از جمله پروژه‌های اصلی کشور هستند، مهم‌ترین آنها پروژه احیای اراضی خوزستان و ایلام است که خود ده‌ها زیر پروژه جدید دارد.

کرمی اعتقاد دارد پروژه‌های جهاد نصر، به‌ویژه در حوزه آب و خاک در راستای ایدئولوژی کلان جمهوری‌اسلامی است. این اقلیم‌شناس با تاکید بر این‌که استفاده از عنوان «مافیا» در روایت‌ها، به نوعی «تبرئه» جمهوری‌اسلامی در فاجعه زیست‌محیطی کنونی کشور است، اضافه کرد: «با این‌حال در تقسیم این منافع، گروه‌های سیاسی اصول‌‌گرا و اصلاح‌طلب برای خود حوزه‌های مشخصی تعریف کردند.»

کرمی که سابقه کار در رسانه‌هایی همچون همشهری را دارد، در توضیح این حوزه‌بندی‌ها گفت: «به طور سنتی اموری مانند تجارت در دست جناح راست جمهوری‌اسلامی بود و در حوزه‌های تخصصی نظیر سد و نیروگاه، معمولا جناح چپ یا همان اصلاح‌طلبان حضور داشتند. بهترین نمونه آن هم مپنا است.»

ایران‌اینترنشنال، نزدیک به ۱۵۰۰ پروژه داخلی و خارجی از پروژه‌های ۳۷ شرکت از مجموع ۱۷۰ شرکت جهاد نصر را بررسی کرده است.

برخی از این پروژه‌ها، ابرپروژه‌هایی هستند که هرکدام از ده‌ها پروژه تشکیل شده‌اند و شماری از آن‌ها پروژه‌های امنیتی هستند.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به عملیات ساختمانی نیروگاه اتمی بوشهر، راه‌های دسترسی به سایت اتمی فردو، راه‌های دسترسی معدن اورانیوم ساغند، ساختمان ستادهای بحران، مراکز حساس حکومتی مانند ساختمان‌های قوه قضائیه، داده‌های همراه اول و مرکز آمار اشاره کرد.

کارخانه شمس‌آباد تهران متعلق به مهندسی نوآوران تکساز صنعت (تایکو) از جمله اهداف حملات اسرائیل در آبان ۱۴۰۳ بود. در آن زمان گفته شد این مجموعه در تولید قطعات مورد نیاز پهپاد نقش دارد.

آب

در ابرپروژه‌های حوزه آب و خاک، در مواردی از انتقال آب تا احداث سد و پمپ‌های انتقال آب و تصفیه خانه به جهاد نصر سپرده شده است. برخی از پروژه‌های انتقال آب و احیای اراضی، از جمله پروژه‌های اصلی کشور هستند، مهم‌ترین آنها پروژه احیای اراضی خوزستان و ایلام است که خود ده‌ها زیر پروژه جدید دارد.

کرمی اعتقاد دارد پروژه‌های جهاد نصر، به‌ویژه در حوزه آب و خاک در راستای ایدئولوژی کلان جمهوری‌اسلامی است. این اقلیم‌شناس با تاکید بر این‌که استفاده از عنوان «مافیا» در روایت‌ها، به نوعی «تبرئه» جمهوری‌اسلامی در فاجعه زیست‌محیطی کنونی کشور است، اضافه کرد: «با این‌حال در تقسیم این منافع، گروه‌های سیاسی اصول‌‌گرا و اصلاح‌طلب برای خود حوزه‌های مشخصی تعریف کردند.»

کرمی که سابقه کار در رسانه‌هایی همچون همشهری را دارد، در توضیح این حوزه‌بندی‌ها گفت: «به طور سنتی اموری مانند تجارت در دست جناح راست جمهوری‌اسلامی بود و در حوزه‌های تخصصی نظیر سد و نیروگاه، معمولا جناح چپ یا همان اصلاح‌طلبان حضور داشتند. بهترین نمونه آن هم مپنا است.»

جهاد نصر چگونه تامین پروژه‌ها را شکل داد؟

جهاد نصر از طریق شرکت‌های اقماری خود، زیر پروژه‌های جدیدی در ابرپروژه‌ها ایجاد می‌کند. زیر ابرپروژه احیای دشت‌های خوزستان، صدها زیر پروژه تعریف شده است.

تایکو، از زیرمجموعه‌های جهاد نصر، خط تولید کارخانه‌های شکر «خمینی»، امیرکبیر، دعبل خزاعی، میرزا کوچک خان، سلمان فارسی، فارابی و دهخدا را راه‌اندازی کرد که تولیدکنندگان کلیدی شکر کشور هستند.

جهاد نصر خراسان، پیمانکار ساخت  سد و نیروگاه خرسان ۳ است. پروژه احداث کمپ اداری، رفاهی و مسکونی طرح سد این نیروگاه هم به شرکت توسعه منابع آب و انرژی، از شرکت‌های اقماری جهاد نصر هم  سپرده شده است. در سایر پروژه‌های سدسازی نیز این موضوع به چشم می‌خورد.

صنایع پلاستیک جهاد زمزم که در اهواز، ایرانشهر، زنجان، سنندج و مشهد کارخانه تاسیس کرده، تامین کننده اصلی لوله‌های انتقال آب، توزیع آب و گاز و لوله‌های فاضلاب است. سایر شرکت‌های جهاد نصر پروژه‌های آبیاری، زهکشی و انتقال آب را انجام می‌دهند و لوله‌های مورد نیاز را جهاد زمزم تامین می‌کند.

طرح‌های شرکت‌ها و موسسات قرارگاه خاتم نیز با استفاده از لوله‌های همین کارخانه اجرا می‌شود.

مشارکت جهاد نصر، امیرعلی حاجی‌زاده و سپاه پاسداران

قرارگاه خاتم‌الانبیاء یکی از مراکز مشهوری است که همواره نام آن با موضوع مافیای آب گره خورده است. فراتر از موضوع آب، این قرارگاه به عنوان پیمانکاری شناخته می‌شود که در همه حوزه‌ها وارد شده است. این قرارگاه همزمان با آغاز رهبری علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، تاسیس شد.

در واقع آغاز رهبری خامنه‌ای و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، با او دو اتفاق مهم برای سپاه پاسداران مصادف بود. یکی تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم و دیگری تاسیس جهاد خودکفایی سپاه، شالوده اصلی ایجاد و توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی بود.

اما نقش خاتم الانبیاء پیچیده‌تر بود. این قرارگاه در رابطه نزدیکی با جهاد نصر و سایر پیمانکاران، در پروژه‌های عمران شریک بود. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده سابق نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که مسئولیت مستقیم توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را داشت، مسئول پروژه‌های بزرگ انتقال آب و مترو بود.

سپاه پاسدارن انبارهای موشکی خود را در تونل‌ها تاسیس می‌کند؛ چیزی که آن را «شهر موشکی» می‌نامد. طبیعتا برای توسعه این تاسیسات به حفر تونل نیاز است، همانطور که برای انتقال آب و مترو به حفر تونل نیاز است.

حاجی‌زاده پروژه‌های انتقال آب قم‌رود و گرمسیری را مدیریت کرد. زیرپروژه‌ها و مطالعات پروژه قم‌رود توسط شرکت‌های اقماری جهاد نصر نظیر جاماب انجام شده است.

بخش انتقال آب پروژه گرمسیری نیز توسط حاجی‌زاده مدیریت شده است. زیر پروژه‌های گرمسیری به جهاد نصر سپرده شده است و شرکت اقماری جهاد نصر نظیر پایند آب کوشا و جهاد نصر زمزم، در آن مشارکت داشتند.

حاجی‌زاده مدیریت بخش بزرگی از توسعه متروی تهران که ۱۳ سال تحت نظر محسن هاشمی اداره می‌شد را بر عهده داشت. حاجی‌زاده در همین دوره ماشین‌آلات غول‌پیکر TBM را به بهانه حفر تونل‌های متروی تهران به کشور وارد و تعدادی تکنسین را برای آموزش کار با آن به خارج کشور فرستاد.

ظهور تلاشگران

شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار فروردین ۱۳۹۵، اندکی پس از مصوبه‌های مجامع شرکت‌های مجموعه نصر برای واگذاری شرکت‌ها به «ایثارگران» و کارکنان تاسیس شد.

این شرکت اکنون شکل غیردولتی شده همان جهاد نصر سابق است، چرا که تقریبا تمام شرکت‌ها و اموال جهاد نصر به این هلدینگ انتقال یافته است. با این تفاوت که ماهیت آن یک شرکت سهامی خاص، نظیر سایر شرکت‌های بخش‌خصوصی است.

این مجموعه خود را در وب‌سایت رسمی مجموعه‌ای «خصوصی و عاری از محدودیت های دست و پاگیر اداری دولتی» معرفی کرده که «فرماندهان معزز جنگ در راس مجموعه» آن را اداره می‌کنند.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت، مجموعه تلاشگران اقتصاد پایدار ۱۱۶ شرکت زیرمجموعه، ۵۵۳۴ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین و ۱۵۲۱۹ نفر نیروی انسانی در اختیار دارد.

اکنون تقریبا تمام شرکت‌های جهاد نصر زیر مجموعه تلاشگران اقتصاد پایدار به‌شمار می‌رود و آن دسته از شرکت‌ها که مستقیما جزو شرکت‌ها تابعه و وابسته جهاد نصر نیستند، یا از طریق شرکت‌های واسط و مدیران یا از طریق سهامداران خود به این مجموعه متصل می‌شوند.

حسینعلی قریب

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

خرداد ۱۴۰۰: عضو هیات مدیره به‌نمایندگی از مهندسین مشاور جاماب.

شهریور ۱۴۰۰: مدیرعامل و عضو هیات مدیره به‌نمایندگی از مهندسین مشاور جاماب.

فروردین ۱۴۰۱: عضو هیات مدیره به‌نمایندگی از مهندسین مشاور جاماب.

ابوالفضل حسن‌بیگی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار
آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

غلامرضا صحرائیان

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار
آبان ۱۳۹۶: رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از معین پارسیان بازرگان توانا.

شهریور ۱۳۹۷: نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از نصر معین پارسیان.

داود دانش جعفری

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار
آذر ۱۴۰۱: بازرس اصلی
آذر ۱۴۰۲: بازرس اصلی
تیر ۱۴۰۳: بازرس اصلی

سعید مرجوی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار
آذر ۱۴۰۱: بازرس اصلی.

غلامرضا صحرائیان- در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ استاندار بوشهر و در دولت دوم او از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶، استاندار کرمانشاه بود. استانداری او در دولت محمد خاتمی نیز ادامه یافت و در دولت اول اصلاحات از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، استاندار فارس و در دولت دوم خاتمی هم قائم مقام حجتی در وزارت کشاورزی بود.

حسین‌علی قریب- از مدیران کهنه‌کار تشکیلات اقتصادی خامنه‌ای است. قریب در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸، در زمان تاسیس گروه توسعه ساختمان تدبیر، از اصلی‌ترین مراکز اقتصادی «ستاد اجرائی فرمان امام»، رییس هیات مدیره بود و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، عضو هیات مدیره بنیاد علوی، تحت نظر رهبر جمهوری‌اسلامی بود. 

عضویت در شماری دیگر ازشرکت‌های اقماری مرتبط با ستاد اجرایی از جمله سوابق اوست.

قریب که در دهه ۶۰، عضو هیات مدیره باشگاه استقلال بود، در دهه ۸۰ نیز با نظر سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیر باشگاه منصوب شد و هم اکنون نیز عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین، از شرکت‌های مادر اصلی شستا است. او از مدیران شرکت‌های اقماری جهاد نصر هم به شمار می‌رود.

ابوالفضل حسن بیگی- در جنگ ۸ ساله، فرماندهی قرارگاه مهندسی رزمی «حمزه سیدالشهداء» سپاه را بر عهده داشت. حسن بیگی  در دوره‌های سوم، چهارم و دهم، در مجلس شورای اسلامی به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشت.

داوود دانش‌جعفری- وزیر اقتصاد در دولت اول محمود احمدی‌نژاد  در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و مشاور عالی او در دور دوم ریاست جمهوری است. او پس از مدتی به منتقد احمدی‌نژاد تبدیل شد.

دانش‌جعفری از سال ۱۳۸۵، با حکم خامنه‌ای به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و پس از آن به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تعیین شد. حضور او به عنوان بازرس مجموعه تلاشگران اقتصاد پایدار، نشان دهنده اهمیت این مجموعه برای جمهوری‌اسلامی است.

سعید مرجوی- که از آذر ۱۴۰۱ به عنوان بازرس وارد مجموعه شد، مانند صحرائیان به جریان اصلاح‌طلب نزدیک است. او یکی از سه پیمانکار نفتی نزدیک به بیژن نامدار زنگنه، اولین وزیر جهاد سازندگی در دولت میرحسین موسوی، وزیر نیرو در دولت‌های موسوی و هاشمی رفسنجانی و وزیر نفت در دولت‌های خاتمی و روحانی است.

او پس از انقلاب ۵۷، از آمریکا به ایران بازگشت و در دوران مسئولیت زنگنه در وزارت جهاد سازندگی همزمان با جنگ ایران و عراق، به عنوان جهادگر فعال بود.

مرجوی از موسسین شرکت فرآب و اولین مدیر شرکت مپنا به‌شمار می‌رود که هر دو از شرکت‌های کلیدی در بخش‌ها آب و نیروگاه هستند.

یدالله شمایلی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

مهدی گُلـی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

عبدالرضا عمید

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

فریدون کیانی‌فر

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

علیرضا حقیقی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

یدالله شمایلی- بانفوذترین مدیر در مجموعه تلاشگران اقتصاد پایدار، شمایلی است. او نه تنها در این مجموعه، بلکه به طور کلی، در مجموعه جهاد نصر، از گذشته تاکنون سمت‌های کلیدی داشته است.

او که در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده قرارگاه کربلا بود، چهره‌ای نسبتا رسانه‌ای است که حجتی در سال ۱۳۹۸، در جریان «گردهمایی فرماندهان جنگ جهاد» از او به عنوان چهره ماندگار تقدیر کرد.

شمایلی که از اولین انتصاب‌های حجتی در شهریور ۱۳۹۲ بود از سوی حجتی به‌عنوان مجری طرح تامین آب عرصه‌های بحرانی ریزگردهای استان خوزستان نیز منصوب شد. ردپای شمایلی در اکثر شرکت‌های مادر مجموعه جهاد نصر به چشم می‌خورد.

مهدی گُلی- عضو موسس تلاشگران اقتصاد پایدار، که در سه هیات مدیره آن حضور داشته است. او نیز مانند شمایلی، از جمله اولین انتصاب‌های حجتی بود و در آبان ۱۳۹۲، او را به عنوان مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور ایثارگران منصوب کرد.

عبدالرضا عمید، عضو حقیقی هیات مدیره شرکت پارسایان انصار معین ری و متولی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ری، فریدون کیانی‌فر فرمانده گردان مهندسی پشتیبانی جهاد کرمانشاه در دوران جنگ ایران و عراق و عضو هیات مدیره شرکت های اقماری جهاد نصر و علیرضا حقیقی، نیز از مدیران نسل جدید جهاد نصر و رئیس هیات مدیره شرکت کلیدی مهندسی آب و خاک است.

حسن پور سینا

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

غلامعلی فروغی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

عباسعلی گرجی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

امیر ابراهیم افروز

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

جلال سبحانی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

اکبر قربانی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

محمدعلی شم‌آبادی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

حسین قاسمی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

جلال سبحانی که اکنون نایب رئیس هیات مدیره شرکت است، از اردیبهشت ۱۴۰۴، به سمت ریاست هیات مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران (رجا) زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی منصوب شده است.

غلامعلی فروغی نیز عضو منصوب هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست در دوران ریاست کلانتری در سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت روحانی بود.

جوادی، با اشاره به این شیوه از انتصاب‌ها به ایران اینترنشنال گفت مجموعه جهاد نصر از نمونه‌هایی است که به خوبی نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی، در جایی که «منافع اقتصادی ناشی از رانت» در میان است، هیچ تفاوتی بین دو گروه اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود ندارد و این دو گروه تنها در دوره‌‍‌هایی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا سهم بیشتری در منافع کشور داشته باشند.

جهاد نصر از طریق شرکت‌های اقماری خود، زیر پروژه‌های جدیدی در ابرپروژه‌ها ایجاد می‌کند. زیر ابرپروژه احیای دشت‌های خوزستان، صدها زیر پروژه تعریف شده است.

تایکو، از زیرمجموعه‌های جهاد نصر، خط تولید کارخانه‌های شکر «خمینی»، امیرکبیر، دعبل خزاعی، میرزا کوچک خان، سلمان فارسی، فارابی و دهخدا را راه‌اندازی کرد که تولیدکنندگان کلیدی شکر کشور هستند.

جهاد نصر خراسان، پیمانکار ساخت  سد و نیروگاه خرسان ۳ است. پروژه احداث کمپ اداری، رفاهی و مسکونی طرح سد این نیروگاه هم به شرکت توسعه منابع آب و انرژی، از شرکت‌های اقماری جهاد نصر هم  سپرده شده است. در سایر پروژه‌های سدسازی نیز این موضوع به چشم می‌خورد.

صنایع پلاستیک جهاد زمزم که در اهواز، ایرانشهر، زنجان، سنندج و مشهد کارخانه تاسیس کرده، تامین کننده اصلی لوله‌های انتقال آب، توزیع آب و گاز و لوله‌های فاضلاب است. سایر شرکت‌های جهاد نصر پروژه‌های آبیاری، زهکشی و انتقال آب را انجام می‌دهند و لوله‌های مورد نیاز را جهاد زمزم تامین می‌کند.

طرح‌های شرکت‌ها و موسسات قرارگاه خاتم نیز با استفاده از لوله‌های همین کارخانه اجرا می‌شود.

مشارکت جهاد نصر، امیرعلی حاجی‌زاده و سپاه پاسداران

قرارگاه خاتم‌الانبیاء یکی از مراکز مشهوری است که همواره نام آن با موضوع مافیای آب گره خورده است. فراتر از موضوع آب، این قرارگاه به عنوان پیمانکاری شناخته می‌شود که در همه حوزه‌ها وارد شده است. این قرارگاه همزمان با آغاز رهبری علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، تاسیس شد.

در واقع آغاز رهبری خامنه‌ای و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، با او دو اتفاق مهم برای سپاه پاسداران مصادف بود. یکی تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم و دیگری تاسیس جهاد خودکفایی سپاه، شالوده اصلی ایجاد و توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی بود.

اما نقش خاتم الانبیاء پیچیده‌تر بود. این قرارگاه در رابطه نزدیکی با جهاد نصر و سایر پیمانکاران، در پروژه‌های عمران شریک بود. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده سابق نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که مسئولیت مستقیم توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را داشت، مسئول پروژه‌های بزرگ انتقال آب و مترو بود.

سپاه پاسدارن انبارهای موشکی خود را در تونل‌ها تاسیس می‌کند؛ چیزی که آن را «شهر موشکی» می‌نامد. طبیعتا برای توسعه این تاسیسات به حفر تونل نیاز است، همانطور که برای انتقال آب و مترو به حفر تونل نیاز است.

حاجی‌زاده پروژه‌های انتقال آب قم‌رود و گرمسیری را مدیریت کرد. زیرپروژه‌ها و مطالعات پروژه قم‌رود توسط شرکت‌های اقماری جهاد نصر نظیر جاماب انجام شده است.

بخش انتقال آب پروژه گرمسیری نیز توسط حاجی‌زاده مدیریت شده است. زیر پروژه‌های گرمسیری به جهاد نصر سپرده شده است و شرکت اقماری جهاد نصر نظیر پایند آب کوشا و جهاد نصر زمزم، در آن مشارکت داشتند.

حاجی‌زاده مدیریت بخش بزرگی از توسعه متروی تهران که ۱۳ سال تحت نظر محسن هاشمی اداره می‌شد را بر عهده داشت. حاجی‌زاده در همین دوره ماشین‌آلات غول‌پیکر TBM را به بهانه حفر تونل‌های متروی تهران به کشور وارد و تعدادی تکنسین را برای آموزش کار با آن به خارج کشور فرستاد.

ظهور تلاشگران

شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار فروردین ۱۳۹۵، اندکی پس از مصوبه‌های مجامع شرکت‌های مجموعه نصر برای واگذاری شرکت‌ها به «ایثارگران» و کارکنان تاسیس شد.

این شرکت اکنون شکل غیردولتی شده همان جهاد نصر سابق است، چرا که تقریبا تمام شرکت‌ها و اموال جهاد نصر به این هلدینگ انتقال یافته است. با این تفاوت که ماهیت آن یک شرکت سهامی خاص، نظیر سایر شرکت‌های بخش‌خصوصی است.

این مجموعه خود را در وب‌سایت رسمی مجموعه‌ای «خصوصی و عاری از محدودیت های دست و پاگیر اداری دولتی» معرفی کرده که «فرماندهان معزز جنگ در راس مجموعه» آن را اداره می‌کنند.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت، مجموعه تلاشگران اقتصاد پایدار ۱۱۶ شرکت زیرمجموعه، ۵۵۳۴ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین و ۱۵۲۱۹ نفر نیروی انسانی در اختیار دارد.

اکنون تقریبا تمام شرکت‌های جهاد نصر زیر مجموعه تلاشگران اقتصاد پایدار به‌شمار می‌رود و آن دسته از شرکت‌ها که مستقیما جزو شرکت‌ها تابعه و وابسته جهاد نصر نیستند، یا از طریق شرکت‌های واسط و مدیران یا از طریق سهامداران خود به این مجموعه متصل می‌شوند.

حسینعلی قریب

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

خرداد ۱۴۰۰: عضو هیات مدیره به‌نمایندگی از مهندسین مشاور جاماب.

شهریور ۱۴۰۰: مدیرعامل و عضو هیات مدیره به‌نمایندگی از مهندسین مشاور جاماب.

فروردین ۱۴۰۱: عضو هیات مدیره به‌نمایندگی از مهندسین مشاور جاماب.

ابوالفضل حسن‌بیگی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار
آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

غلامرضا صحرائیان

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار
آبان ۱۳۹۶: رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از معین پارسیان بازرگان توانا.

شهریور ۱۳۹۷: نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از نصر معین پارسیان.

داود دانش جعفری

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار
آذر ۱۴۰۱: بازرس اصلی
آذر ۱۴۰۲: بازرس اصلی
تیر ۱۴۰۳: بازرس اصلی

سعید مرجوی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار
آذر ۱۴۰۱: بازرس اصلی.

غلامرضا صحرائیان- در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ استاندار بوشهر و در دولت دوم او از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶، استاندار کرمانشاه بود. استانداری او در دولت محمد خاتمی نیز ادامه یافت و در دولت اول اصلاحات از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، استاندار فارس و در دولت دوم خاتمی هم قائم مقام حجتی در وزارت کشاورزی بود.

حسین‌علی قریب- از مدیران کهنه‌کار تشکیلات اقتصادی خامنه‌ای است. قریب در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸، در زمان تاسیس گروه توسعه ساختمان تدبیر، از اصلی‌ترین مراکز اقتصادی «ستاد اجرائی فرمان امام»، رییس هیات مدیره بود و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، عضو هیات مدیره بنیاد علوی، تحت نظر رهبر جمهوری‌اسلامی بود. 

عضویت در شماری دیگر ازشرکت‌های اقماری مرتبط با ستاد اجرایی از جمله سوابق اوست.

قریب که در دهه ۶۰، عضو هیات مدیره باشگاه استقلال بود، در دهه ۸۰ نیز با نظر سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیر باشگاه منصوب شد و هم اکنون نیز عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین، از شرکت‌های مادر اصلی شستا است. او از مدیران شرکت‌های اقماری جهاد نصر هم به شمار می‌رود.

ابوالفضل حسن بیگی- در جنگ ۸ ساله، فرماندهی قرارگاه مهندسی رزمی «حمزه سیدالشهداء» سپاه را بر عهده داشت. حسن بیگی  در دوره‌های سوم، چهارم و دهم، در مجلس شورای اسلامی به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشت.

داوود دانش‌جعفری- وزیر اقتصاد در دولت اول محمود احمدی‌نژاد  در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و مشاور عالی او در دور دوم ریاست جمهوری است. او پس از مدتی به منتقد احمدی‌نژاد تبدیل شد.

دانش‌جعفری از سال ۱۳۸۵، با حکم خامنه‌ای به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و پس از آن به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تعیین شد. حضور او به عنوان بازرس مجموعه تلاشگران اقتصاد پایدار، نشان دهنده اهمیت این مجموعه برای جمهوری‌اسلامی است.

سعید مرجوی- که از آذر ۱۴۰۱ به عنوان بازرس وارد مجموعه شد، مانند صحرائیان به جریان اصلاح‌طلب نزدیک است. او یکی از سه پیمانکار نفتی نزدیک به بیژن نامدار زنگنه، اولین وزیر جهاد سازندگی در دولت میرحسین موسوی، وزیر نیرو در دولت‌های موسوی و هاشمی رفسنجانی و وزیر نفت در دولت‌های خاتمی و روحانی است.

او پس از انقلاب ۵۷، از آمریکا به ایران بازگشت و در دوران مسئولیت زنگنه در وزارت جهاد سازندگی همزمان با جنگ ایران و عراق، به عنوان جهادگر فعال بود.

مرجوی از موسسین شرکت فرآب و اولین مدیر شرکت مپنا به‌شمار می‌رود که هر دو از شرکت‌های کلیدی در بخش‌ها آب و نیروگاه هستند.

یدالله شمایلی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

مهدی گُلـی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

عبدالرضا عمید

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

فریدون کیانی‌فر

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

علیرضا حقیقی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

یدالله شمایلی- بانفوذترین مدیر در مجموعه تلاشگران اقتصاد پایدار، شمایلی است. او نه تنها در این مجموعه، بلکه به طور کلی، در مجموعه جهاد نصر، از گذشته تاکنون سمت‌های کلیدی داشته است.

او که در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده قرارگاه کربلا بود، چهره‌ای نسبتا رسانه‌ای است که حجتی در سال ۱۳۹۸، در جریان «گردهمایی فرماندهان جنگ جهاد» از او به عنوان چهره ماندگار تقدیر کرد.

شمایلی که از اولین انتصاب‌های حجتی در شهریور ۱۳۹۲ بود از سوی حجتی به‌عنوان مجری طرح تامین آب عرصه‌های بحرانی ریزگردهای استان خوزستان نیز منصوب شد. ردپای شمایلی در اکثر شرکت‌های مادر مجموعه جهاد نصر به چشم می‌خورد.

مهدی گُلی- عضو موسس تلاشگران اقتصاد پایدار، که در سه هیات مدیره آن حضور داشته است. او نیز مانند شمایلی، از جمله اولین انتصاب‌های حجتی بود و در آبان ۱۳۹۲، او را به عنوان مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور ایثارگران منصوب کرد.

عبدالرضا عمید، عضو حقیقی هیات مدیره شرکت پارسایان انصار معین ری و متولی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ری، فریدون کیانی‌فر فرمانده گردان مهندسی پشتیبانی جهاد کرمانشاه در دوران جنگ ایران و عراق و عضو هیات مدیره شرکت های اقماری جهاد نصر و علیرضا حقیقی، نیز از مدیران نسل جدید جهاد نصر و رئیس هیات مدیره شرکت کلیدی مهندسی آب و خاک است.

حسن پور سینا

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

غلامعلی فروغی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

عباسعلی گرجی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

امیر ابراهیم افروز

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

جلال سبحانی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

اکبر قربانی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

محمدعلی شم‌آبادی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

حسین قاسمی

سمت‌ها در تلاشگران اقتصاد پایدار

آذر ۱۴۰۱: نایب‌رئیس هیأت‌مدیره.

جلال سبحانی که اکنون نایب رئیس هیات مدیره شرکت است، از اردیبهشت ۱۴۰۴، به سمت ریاست هیات مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران (رجا) زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی منصوب شده است.

غلامعلی فروغی نیز عضو منصوب هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست در دوران ریاست کلانتری در سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت روحانی بود.

جوادی، با اشاره به این شیوه از انتصاب‌ها به ایران اینترنشنال گفت مجموعه جهاد نصر از نمونه‌هایی است که به خوبی نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی، در جایی که «منافع اقتصادی ناشی از رانت» در میان است، هیچ تفاوتی بین دو گروه اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود ندارد و این دو گروه تنها در دوره‌‍‌هایی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا سهم بیشتری در منافع کشور داشته باشند.

حاشیه در حیاط خلوت مدیران دولتی

به جز تلاشگران، در هیات مدیره شرکت‌های زیر مجموعه وابسته به جهاد نصر، مدیران دولتی به وفور به‌ چشم می‌خورند. در برخی موارد، روی کاغذ چیزی ثبت نشده، اما در جنگ قدرت جناح‌های سیاسی، بخش‌هایی از پشت پرده افشا می‌شود.

برای نمونه سال ۱۳۹۸، پس از استعفای حجتی از وزارت کشاورزی، انتصاب محمد بخشنده، برادر عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصادی حجتی، به عنوان مدیر در پروژه‌های کلان جهاد نصر حاشیه ساز شد. در آن زمان مدیران جهاد نصر تمام قد از حضور او دفاع کردند.

از سال ۱۳۹۴، برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال تحقیق و تفحص از این مجموعه هستند اما تلاش آن‌ها بارها متوقف شده است. از جمله مهرماه ۱۳۹۴که با حضور حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس، درخواست طرح تحقیق و تفحص از جهاد نصر منتفی شد.

بار دیگر ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، کمی پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از تصمیم به جریان انداختن دوباره تحقیق و تفحص از جهاد نصر خبر داد. با گذشت نزدیک به ۶ ماه از این خبر، گزارش تازه‌ای از آن منتشر نشده است.