در چهل سال اخیر، از پروژه‌های انتقال آب و احیای خاک گرفته تا طرح‌های انرژی، همکاری در ساخت پهپاد، تاسیس سیلو در سوریه، ساخت کشتارگاه در اتیوپی و ویلاسازی در آفریقای جنوبی، یک نام مشترک دیده می‌شود: جهاد نصر.

جهاد نصر، مجموعه‌ای که مانند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بازوهای خود را همه جای ایران گسترده است. اتفاقا با سپاه پاسداران مشارکت هم داشته است. جهاد نصر در پروژه‌های انتقال آبی حضور داشته، که امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده سابق نیروی هوافضای سپاه آنها را مدیریت می‌کرد.

موسسه‌ای که بررسی تاریخچه آن نشان می‌دهد جناح اصلاح‌طلب جمهوری‌اسلامی مسئول اصلی توسعه آن بوده است. جهاد نصری‌ها، اکنون خود را در وب‌سایتشان بخش خصوصی متشکل از «مخلص‌ترین عباد خداوند» می‌نامند.

این مجموعه‌ای است که بنیاد مستضعفان ۴۰ سال پیش نطفه آن را در ساختار جمهوری‌اسلامی کاشت، اما در دولت‌ اکبر هاشمی رفسنجانی متولد شد و در دولت‌های اصلاح‌طلب تقویت شد و حتی محمود احمدی‌نژاد نتوانست با تقویت قرارگاه خاتم‌الانبیاء، آنان را از میدان به‌ در کند.

«جهاد نصر» مجموعه‌ای است که در روستای قاسم سلیمانی کارخانه تولید «ادو پرفیوم قاسم» راه انداخته و در سوریه بشار اسد نیروگاه ساخته است و ردپای آن حتی در تولید قطعات پهپاد، راه‌سازی سایت اتمی فردو و توسعه نیروگاه اتمی بوشهر به چشم می‌خورد.

حضور جهاد نصر در اکثر پروژه‌های کلیدی آب و خاک کشور هم برجسته است. از ساخت صدها سد، تا حضور در مهم‌ترین پروژه‌های انتقال آب طی سه دهه، هزاران میلیارد تومان از بودجه‌های عمومی کشور به جهاد نصر رسیده است.

پروژه‌هایی که اکنون در سال ۱۴۰۴، تبعات آن روشن شده است. بحران آب به مرحله‌ای رسیده است که حتی تامین آب پایتخت کشور دشوار شده است. بحرانی که جهاد نصر در ایجاد آن نقش داشته است.

برای نمونه، اکثر کارخانه‌های نیشکر و محصولات وابسته به آن را جهاد نصر ساخته یا توسعه داده و در سدهای تامین آب و انتقال آب مزارع نیشکر نیز دخیل بوده است.

کاشت نیشکر در خوزستان سالانه نزدیک به ۴ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کند که تقریبا معادل نیاز سالانه‌ی آبی بیش از ۵۰ میلیون نفر جمعیت است مجموع مصرف آب شهری در پایتخت کشور، سالانه حداکثر ۱.۲ میلیارد مترمکعب است.

بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جهاد نصر از ۴ شرکت در دهه ۶۰، به دست‌کم ۱۷۰ شرکت در سال ۱۴۰۴ گسترش یافته است و بر اساس داده‌های در دسترس دست‌کم ۱۵۰۰ پروژه را در این سال‌ها اجرا کرده‌اند.

از ابر پروژه‌هایی نظیر احیای اراضی خوزستان و ایلام، که چندین سد و کیلومترها پروژه انتقال آب زیر پروژه اصلی تعریف شده است تا احداث شهر جدید هشتگرد و پروژه‌های مسکن مهر و متروی تهران و شهرستان‌ها.

این مجموعه‌ چنان مورد اعتماد است که در قرارداد محرمانه ۲۵ ساله جمهوری‌اسلامی و چین هم سهمی به آن تعلق گرفته است.

با همه این‌ها، در تمام سال‌های اخیر، چندان نامی از جهاد نصر در مطبوعات رسمی به میان نیامده است. معدود طرح‌های تحقیق و تفحص از این مجموعه‌ نیز هر بار با حضور حجتی، وزیر دو دولت خاتمی و روحانی، معلق شد.

جهاد نصر را شاید بتوان «قرارگاه خاتم اصلاح‌طلبان» نامید. رقیب قرارگاه خاتم سپاه پاسداران در پروژه‌ها، که نامش در داستان‌های «مافیا»، همواره در سایه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پنهان مانده‌ است.

البته قرارگاه خاتم هم در برخی پروژه‌ها دست به دامن جهاد نصر می‌شود، تا برای مثال، لوله‌های مورد نیاز طرح‌های انتقال آب را تامین کند.