علی خامنه‌ای؛

رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا

خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا، مهم‌ترین چهره در ساختار سیاسی و نظامی کشور محسوب می‌شد. او در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح، عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری در حوزه‌های امنیتی و نظامی را در اختیار داشت و هم‌زمان، به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی، رأس هرم قدرت سیاسی نیز قرار داشت.

کشته شدن او ضربه‌ای بسیار سنگین به ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی وارد کرد و به‌طور هم‌زمان، شبکه فرماندهی نیروهای مسلح را با اختلالی جدی و بی‌سابقه مواجه ساخت.

علی لاریجانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی

لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پس از کشته شدن خامنه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌ها در سطح عالی حاکمیتی جمهوری اسلامی مطرح شد. او چهره‌ای شناخته‌شده در عرصه بین‌المللی بود و سابقه‌ای طولانی در ساختارهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی داشت.

لاریجانی پیش از این در سپاه پاسداران، قائم‌مقام ستاد مشترک سپاه بود و همچنین به مدت ده سال ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی را، به‌عنوان رئیس منصوب از سوی خامنه‌ای، بر عهده داشت. پس از جنگ دوازده‌روزه، او به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و به‌عنوان یکی از مهره‌های کلیدی در مدیریت بحران‌های کشور شناخته می‌شد.

تصور بخشی از حامیان نظام این بود که لاریجانی می‌تواند از طریق تعامل با نظام بین‌الملل، جمهوری اسلامی را از بحران‌های موجود خارج کند. با این حال، او نیز در نهایت هدف عملیات اسرائیل قرار گرفت و در مخفیگاه خود کشته شد.

علی شمخانی؛ دبیر شورای دفاع

شمخانی، دبیر شورای دفاع، از جمله چهره‌های کلیدی در ساختار امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بود. شورای دفاع پس از شکست جمهوری اسلامی در جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل تاسیس شد، با این هدف که نهادی فراتر از ساختارهای صرفا نظامی، مدیریت جنگ و تصمیم‌گیری‌های کلان را بر عهده بگیرد.

شمخانی در عین حال، مشاور سیاسی خامنه‌ای نیز بود و نزدیکی قابل توجهی به او داشت. او در دوران جنگ ایران و عراق قائم‌مقام فرمانده کل سپاه بود و پس از جنگ، به مدت هشت سال به‌طور هم‌زمان فرماندهی نیروهای دریایی سپاه و ارتش را بر عهده داشت. در دولت محمد خاتمی نیز به‌عنوان وزیر دفاع فعالیت کرد.

شمخانی از آغاز به کار دولت حسن روحانی، به مدت ده سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اما بعدها، به گفته برخی از دستیاران روحانی، به یکی از موانع احیای توافق برجام میان ایران و ایالات متحده تبدیل شد.

او پیش از کشته شدن توسط اسرائیل، در یک مصاحبه اعلام کرد که از این‌که در دوران مسئولیت خود به‌عنوان وزیر دفاع برای جمهوری اسلامی بمب اتمی نساخته، ابراز پشیمانی می‌کند. شمخانی در جلسه‌ای هدف قرار گرفت و کشته شد که دو مقام ارشد برنامه هسته‌ای ایران نیز در آن حضور داشتند؛ جلسه‌ای که گمان می‌رود درباره تصمیم‌گیری پیرامون ساخت بمب اتمی بوده است.